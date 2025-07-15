TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, birliğine ve demokrasisine yönelen hain darbe girişimine karşı tarihe altın harflerle yazılan bir direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimiz, FETÖ'nün alçakça planını canı pahasına bertaraf ederek dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı ortaya koymuştur. Milletimizin o gece ortaya koyduğu kararlılık, birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Her şartta ve her durumda milli iradeye sahip çıkma azmi, bu toprakların en büyük teminatıdır. Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."