TBESF'nin Ankara'daki 8. olağan mali genel kurulunda raporlar ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 8. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, federasyonun geçmiş döneme ilişkin faaliyetleri ele alındı. Yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulu raporları delegelerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından ilgili raporlar ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari çalışmalarının değerlendirildiği genel kurulda, mevcut dönemde yürütülen faaliyetler, gerçekleştirilen organizasyonlar ve sporculara yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca bedensel engelli bireylerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, farklı branşlarda sporcu sayısının geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik hedefler üzerinde duruldu.

Gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin ve çalışmaların da değerlendirildiği genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ve delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Federasyon başkanı Alpaslan Erkoç, genel kurulun ardından delegelere katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA