Taylor Fritz ATP Finalleri'ne Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
ABD'li tenisçi Taylor Fritz, ATP Finalleri'nde İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle yenerek ilk maçını kazandı. Fritz, serviste iyi bir performans sergilediğini belirtti. Diğer maçta Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime'i mağlup etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz, İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yi yenerek galibiyetle başladı.

İtalya'nın Turin şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Fritz, ilk maçını kazandı.

1 saat 42 dakika süren mücadeleyi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten 6 numaralı seribaşı Fritz, "Maçın başlarında servis atarak sıkıntıdan kurtulup birkaç kırılma puanı kurtararak harika bir iş çıkardım. İkinci setin tamamında iyi oynadım ve birçok kırılma şansı yakaladım ama değerlendiremedim." ifadelerini kullandı.

Günün diğer maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'i 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup etti.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dün yaptığı açıklamada omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurmuştu.

