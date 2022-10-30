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Taylan Antalyalı'dan resital! Ankaragücü, Hatayspor'u farka boğdu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puan alma başarısı gösterdi. Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, maça 1 gol ve 1 asit yaparak damga vurdu.

MKE Ankaragücü ile Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

ANKARAGÜCÜ RAHAT GEÇTİ

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Giorgi Beridze, 61. dakikada Taylan Antalyalı, 69. dakikada Ali Sowe ve 90+2. dakikada Lamine Diack kaydetti. Hatayspor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan El Kaabi kaydetti.

TAYLAN ANTALYALI ŞOV YAPTI

Mücadelede Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan Antalyalı, Beridze'nin attığı ilk golün de asistini yaparak maça damga vurdu.

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Taylan Antalyalı Ankaragücü Hatayspor Spor Haberler

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