Taylan Antalyalı'dan resital! Ankaragücü, Hatayspor'u farka boğdu

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla ligde 2 maç sonra 3 puan alma başarısı gösterdi. Ankaragücü'nün Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, maça 1 gol ve 1 asit yaparak damga vurdu.