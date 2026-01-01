Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, trafikte karşılaştığı taraftarlarla ayaküstü sohbet etti. Kısa süren konuşmanın ardından Bingöl'ün lüks aracına binerek hızla yoluna devam ettiği anlar gündem oldu.

TAYFUR BİNGÖL TRAFİKTE TARAFTARLARLA SOHBET ETTİ

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, trafikte taraftarlarla karşılaşınca aracını durdurdu ve bir süre sohbet etti. O anlar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

SOHBET SONRASI GAZLAYIP YOLUNA DEVAM ETTİ

Tayfur Bingöl'ün taraftarlarla sohbeti kısa sürerken, konuşmanın bitmesinin ardından lüks aracına binerek hızla yoluna devam ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.