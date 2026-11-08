Tayfun Taşdemir, Güney Kore'de 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Tayfun Taşdemir, Güney Kore'de 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tayfun Taşdemir, Güney Kore'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Çeyrek finalde İspanyol Ruben Legazpi'yi 50-28 yenen milli bilardocu, yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx'e 50-26 mağlup oldu.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Güney Kore ayağında mücadele eden Tayfun Taşdemir, bronz madalya aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre çeyrek finalde İspanyol Ruben Legazpi'yi 50-28 yenen Tayfun Taşdemir, yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Belçikalı Eddy Merckx'e 50-26 mağlup olan milli bilardocu, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA