İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Tavşanlılı öğrencilere İstanbul'da Süper Lig heyecanı

Tavşanlılı öğrencilere İstanbul'da Süper Lig heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden öğrenciler Tüpraş Stadyumu'nda maç izleme deneyimi elde ettiler.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden öğrenciler Tüpraş Stadyumu'nda maç izleme deneyimi elde ettiler.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul'da bulunan Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasındaki Süper Lig müsabakasını özel bir deneyimle locadan takip etme fırsatı buldu.

Okul yönetimi, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin stadyuma güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan öğretmenleri Veysel Aydın'a minnet duyulduğu ifade edildi. Ayrıca, öğrencileri hediyelerle karşılayan BJK ve TFF Yönetimlerinde görev yapmış Erdal Batmaz'a katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.