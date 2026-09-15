Tavşanlı’yı temsil eden 'Kuyumcu' isimli at Rahvan At Yarışlarında şampiyon oldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda Kütahya'nın Tavşanlı ilçesini temsil eden "Kuyumcu" isimli at, Başaltı kategorisinde birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde gerçekleştirilen geleneksel Rahvan At Yarışları büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden katılan İzzetcan Bilge'ye ait "Kuyumcu" isimli at, Başaltı kategorisinde parkuru birinci sırada tamamladı. Zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan "Kuyumcu", elde ettiği bu dereceyle Türk bayrağını gönderde dalgalandırarak Tavşanlı'ya büyük bir gurur yaşattı.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan at sahibi İzzetcan Bilge, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bigadiç Rahvan At Yarışlarında Başaltı kategorisinde Kuyumcu isimli atımız ile Al Bayrağımızı alarak 1. olduk. Atımızın yarışlara hazırlanmasında emeği geçen Gökhan Ayfer Bulut kardeşime ve üstün bir performans sergileyen jokeyim Onur Demir kardeşime çok teşekkür ediyorum. İlçemize ve memleketimize bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı