Tavşanlı MYO'da Futbol ve Voleybol Turnuvalarının Ödül Töreni

Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda öğrenciler arasında düzenlenen 2023-2024 Güz dönemi futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi.

Tavşanlı Yerleşkesindeki spor alanlarında düzenlenen futbol turnuvasında İnternet ve Ağ Teknolojileri 2. sınıfı öğrencileri 16 takım arasında şampiyon oldu. Dış Ticaret 2. sınıfın ikinciliği elde ettiği turnuvada, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1. sınıfı da üçüncü oldu. 8 takımın katıldığı voleybol turnuvasında ise şampiyon yine İnternet ve Ağ Teknolojileri 2. sınıfı oldu. Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 1. sınıf öğrencilerinin ikinci tamamladığı voleybol turnuvasında Makine 1. sınıf öğrencileri ise üçüncülük elde etti.

Etkinliğin ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, turnuvanın karşılıklı saygı içinde geçtiğine vurgu yaptıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözlerini hatırlattı ve akademik çalışmaların yanı sıra sportif ve kültürel etkinliklere de ilgi duyan ve turnuvada da bu yönlerini geliştiren öğrencileri tebrik etti. Karşılaşmalarda mücadele eden öğrenciler kadar karşılaşmaları izleyen ve sınıf arkadaşlarının yanında olan öğrencileri de kutlayan Prof. Dr. Çelik, maçların planlamasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen öğrenci temsilcisi Ömer Faruk Durak'a ve karşılaşmalarda hakemlik yapan Emre Arslan ve İbrahim Saydan'a teşekkür etti.

Ödül töreninde birinci olan takımlar ödülünü Müdür Çelik'ten aldılar. Dereceye giren diğer takımlara ise ödülleri bölüm başkanı öğretim üyeleri tarafından verildi. - KÜTAHYA