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Tavşanlı'da şampiyon voleybol takımı kutlandı

Tavşanlı'da şampiyon voleybol takımı kutlandı
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Kütahya'da düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nda 14 maçı da kazanarak namağlup şampiyon olan TKİ Tavşanlı Linyitspor Mini Kız Voleybol Takımı, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir tarafından kabul edilerek kutlandı.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya'da düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'nda oynadıkları 14 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon olan TKİ Tavşanlı Linyitspor Mini Kız Voleybol Takımı kutladı.

Turnuvaya iki takımla katılarak büyük bir başarıya imza atan minik sporcular, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir tarafından kabul edildi. Sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik eden Kaymakam Özdemir, elde edilen namağlup şampiyonluktan dolayı gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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