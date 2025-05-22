Tavşanlı'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlanıyor

Tavşanlı'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlanıyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen mini futsal turnuvasıyla dolu dolu geçiyor. Öğrenciler arasındaki bu dostluk turnuvası, bayramın coşkusunu artırıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Köksal'ın özverili organizasyonuyla okul bünyesinde mini bir futsal turnuvası başlatıldı.

Turnuvaya katılan 7 takım, 5 gün boyunca kıran kırana ancak centilmence mücadele edecek. Gençlerin sporun birleştirici gücü altında bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik, bayramın ruhuna yakışır bir şekilde coşku ve heyecan oluşturdu.

Öğretmen Mustafa Köksal, turnuvanın amacının öğrencilerin hem fiziksel aktivitelerde bulunmasını sağlamak hem de 19 Mayıs ruhunu yaşatmak olduğunu belirtti. Turnuvadaki maçların dostluk ve fair play çerçevesinde geçtiği gözlemlenirken, gençlerin enerjisi ve mücadele azmi takdir topluyor.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödüller verileceği öğrenildi. Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki bu anlamlı etkinlik, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk katmaya devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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