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Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşıya geldi.

BATSHUAYI'DEN ŞAHANE GOL

Mücadelenin 20. dakikasında Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar topu Batshuayi'ye çevirdi. Altı pasta boşta kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

İşte o gol;

Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane golGörüntü: Exxen

Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane golGörüntü: Exxen

Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane golGörüntü: Exxen

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köksal Çelik:

Fenev alışmış kendini bırakmaya, penaltı bekledikleri bi pozisyon var resmen komik haha

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