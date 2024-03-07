Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşıya geldi.
BATSHUAYI'DEN ŞAHANE GOL
Mücadelenin 20. dakikasında Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar topu Batshuayi'ye çevirdi. Altı pasta boşta kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.
İşte o gol;