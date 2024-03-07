Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşıya geldi.

BATSHUAYI'DEN ŞAHANE GOL

Mücadelenin 20. dakikasında Cengiz'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar topu Batshuayi'ye çevirdi. Altı pasta boşta kalan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

İşte o gol;

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen

Görüntü: Exxen