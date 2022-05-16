Tatvan'da &quot;Uluslararası Muay Thai Galası&quot; yapıldı (2) - Haberler

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Tatvan'da "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı (2)

AA - Servet Taşdemir - Spor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonunca "Uluslararası Muay Thai Galası" düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye Muay Thai Federasyonunca "Uluslararası Muay Thai Galası" düzenlendi.

Tatvan Kapalı Spor Salonundaki galada, birçok ilin yanı sıra, Azerbaycan ve İran'dan gelen 76 sporcu arasında muay thai müsabakaları yapıldı, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, uluslararası Muay Thai kampını güzel bir galayla taçlandırdıklarını söyledi.

Tatvan'da yedinci kamplarını gerçekleştirdiklerini belirten Uğur, "Müsabakalara İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin birçok ilinden sporcu katıldı. Galamızı düzenledik. 38 maç yapıldı. Sporcuları geliştirip Türkiye ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Galaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile Muay Thai Bitlis Temsilcisi Halis Ölgen katıldı.

AA / Servet Taşdemir - Spor

Azerbaycan, Muay Thai, Türkiye, Bitlis, Spor, Haberler

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