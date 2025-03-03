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Sürekli tartışılıyor! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım

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Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takımlar belirlendi. En çok penaltı atan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'ı sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

Her sezon özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında büyük tartışmalara neden olan ve taraftarların sürekli konuştuğu konuların başında gelen penaltı krizini sizin için araştırdık.

Heyecan ve çekişmenin zirvede olduğu Süper Lig'de özellikle 4 büyüklerin daha çok penaltı kazanması da dikkatlerden kaçmazken, 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı sayısı belli oldu.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

Transfermarkt'tan alınan verilere göre, Süper Lig'de 4 büyüklerin son 10 sezonda kazandığı penaltı atışları şöyle;

  • 4 - Trabzonspor 78 penaltı
  • 3- Beşiktaş 81 penaltı
  • 2 - Fenerbahçe 105 penaltı
  • 1 - Galatasaray 108 penaltı
Sürekli tartışılıyor! İşte Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

penaltılar aampıyob olacak işte kasımpaşa bedava penaltı kazandı

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yapı var diye bağıran cikciklere bakar muısınız sadece 3 eksik gs den

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