Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Kolu kırıldıktan sonra havuz başındaki fotoğrafı sosyal medyaya düşen Osimhen’in görüntüsü tartışma yaratırken, bazıları tatil yaptığını savundu bazıları ise iyileşme sürecinde daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından bu kez sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme geldi.
HAVUZ BAŞINDAKİ FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI
Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan Nijeryalı futbolcunun havuz kenarında verdiği pozun sosyal medyaya düşmesi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
“TATİL Mİ YAPIYOR?” TARTIŞMASI
Bazı kullanıcılar Galatasaraylı yıldızın bu süreçte tatil yaptığı yönünde yorumlar yaparken, bazıları ise sakatlık sonrası daha dikkatli olması gerektiğini savundu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşımın ardından sosyal medya ikiye bölünürken, bir kesim görüntüyü normal karşıladı, diğer kesim ise tedavi sürecine vurgu yaptı.
GÖZLER TEDAVİ SÜRECİNDE
Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan Osimhen’in sahalara dönüş tarihi merak edilirken, ortaya çıkan bu görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.