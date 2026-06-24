Tarsus’ta Köyler Arası Futbol Turnuvasında Kavga: Biber Gazlı Müdahale
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Aliefendioğlu ile Yeşiltepe takımları arasındaki maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Maç sonrası taraftarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak olaya müdahale etti ve grupları dağıttı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.
Tarsus Yunus Emre Stadı'nda oynanan köyler arası futbol turnuvası müsabakasında Aliefendioğlu ile Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede uzatma dakikalarında gelen golle skor 1-1'e geldi ve karşılaşma beraberlikle bitti. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarları arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yumruklu kavgaya dönüşürken, statta görevli polis ekipleri olaya müdahale etti. Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı.