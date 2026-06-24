Haberler

Tarsus’ta Köyler Arası Futbol Turnuvasında Kavga: Biber Gazlı Müdahale

Tarsus’ta Köyler Arası Futbol Turnuvasında Kavga: Biber Gazlı Müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Aliefendioğlu ile Yeşiltepe takımları arasındaki maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Maç sonrası taraftarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri biber gazı kullanarak olaya müdahale etti ve grupları dağıttı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı.

Tarsus Yunus Emre Stadı'nda oynanan köyler arası futbol turnuvası müsabakasında Aliefendioğlu ile Yeşiltepe takımları karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede uzatma dakikalarında gelen golle skor 1-1'e geldi ve karşılaşma beraberlikle bitti. Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım taraftarları arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik yumruklu kavgaya dönüşürken, statta görevli polis ekipleri olaya müdahale etti. Tarafların ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı kullanarak grupları dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti

Taksim'de skandal görüntü! Esnaf müdahale etti, ortalık karıştı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi
Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti

Abisini tanımayan yok! Yere düştü, kendinden geçti
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Biri diğerini ikiye katladı
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı