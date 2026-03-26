30 yıllık spor salonu yıkılıyor

30 yıllık spor salonu yıkılıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 30 yıllık spor salonu yıkılırken, yerine modern bir spor kompleksi inşa edilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen spor salonunun yıkımına başlandı.

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu belirlenen spor salonu, güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. O tarihten bu yana atıl durumda bulunan bina için alınan karar doğrultusunda yıkım süreci başladı.

Yetkililer, eski yapının yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi kazandırılacağını açıkladı. Proje kapsamında, yüzme havuzu bulunan ve yaklaşık 2 bin 500 kişi kapasiteli yeni bir kapalı spor salonunun inşa edilmesi planlanıyor.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Tarsus'un spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin daha modern alanlarda spor yapabilmesi hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
