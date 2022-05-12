Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0 - Haberler

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Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Spor
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Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetleri: 0-0

STAT: TarsusHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan DuranTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Azad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hüsnü Emre Çelimli, Bersan Duran

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Azad, Batuhan (Dk. 65 Cengiz), Artun (Dk. 86 Uygar), Hakan Demir, Alperen, Gökhan (Dk. 90+4 Muharrem), Eren (Dk. 65 Yılmaz), Volkan, Sefa Durmuş, Erman

AMED SPORTİF FAALİYETLERİ:  Cantuğ - Hüseyin, Anıl (Dk. 88 Murat), Kerem, Üstün (Dk. 71 Muhlis), Kutay, Okan (Dk. 90+2 İsmail), Oğuz, Mehmet, Mansur (Dk. 71 Bünyamin), Mervan (Dk. 88 Cenk)

SARI KART : Azad ( Tarsus İdman Yurdu) - Oğuzhan, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetleri)

TFF  2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetleri ile 0-0  berabere kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor

Oğuzhan Çakır, Muharrem Eren, Hakan Demir, Tarsus, Spor, Haberler

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