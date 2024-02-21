Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Bosna Hersek asıllı milli basketbolcu Tarık Biberoviç, "Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettim. Türkiye'yi seviyorum. Uzun yıllardır buradayım" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, yarın deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu iki maç öncesinde Fenerbahçe forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Bosna Hersek asıllı 23 yaşındaki basketbolcu Tarık Biberovic, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye'de olduğunu söyleyen Biberovic, "Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettim. Bu kararı vermek aslında o kadar kolay olmadı. Arkadaşlarımdan dolayı biraz kolay oldu. Türkiye'yi seviyorum. Uzun yıllardır buradayım. Takıma da güveniyorum. İyi olacağımızı düşünüyorum. İkide iki yaparak bu haftayı bitireceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"İtalya ve İzlanda maçlarını kazanmak istiyoruz"

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları İtalya ve İzlanda karşılaşmalarını değerlendiren 23 yaşındaki basketbolcu, "Zorlu geçeceğini düşünüyorum. Onlar da çok kaliteli takımlar. İlk maçımız İtalya'da. Biz de hazırız. Bu maçları almak istiyoruz. O hırsı bütün takım arkadaşlarımda görüyorum. O yüzden iyi geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Taraftarlarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25 Şubat Pazar günü oynayacakları İzlanda maçında ilk kez Türk taraftarların karşısına çıkacağını aktaran genç oyuncu, "Pazar günü ilk defa taraftarlarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Onlarsız olmuyor. Biz onlar için ve Türkiye için oynuyoruz. O maçı taraftarlarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"En büyük hedefim; olabileceğimin en iyisi olmak"

Kariyer hedefleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tarık Biberovic, "En büyük hedefim; olabileceğimin en iyisi olmak. Potansiyelim neyse ona ulaşmak istiyorum. Gerçekten elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uzun yıllardır çok çalışıyorum. Şimdi süre aldıkça bunları yavaş yavaş göstermeye başladım. Henüz gerçek performansımı göstermediğimi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL