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Tarık Biberovic, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk turunun en iyi beşine seçildi

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci turunun en iyi beşine seçildi. FIBA'dan yapılan açıklamada, Biberovic'in namağlup performansı ve Sırbistan'a karşı kritik galibiyetlerdeki yıldızlaşması vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncu, beş maçta 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalaması yakaladı.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri birinci turunun en iyi beşinde yer aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Tarık Biberovic, Türkiye'yi ilk turda namağlup bir performansa taşıdı. Bu performansın en önemli noktaları, güçlü rakiplerden Sırbistan'a karşı alınan iki kritik galibiyet oldu. Biberovic her iki maçta da yıldızlaştı." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki oyuncu birinci turda forma giydiği beş maçta 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalamasını yakaladı.

Birinci turun en iyi beşinde Hırvatistan'dan Mario Hezonja, İtalya'dan Nico Mannion, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia yer alırken Hezonja aynı zamanda birinci turun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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