Tarık Aksakal, Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes'in Zirvesine Tırmandı

Elazığlı dağcı Tarık Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağını dalgalandırdı ve milli birlik vurgusu yaptı.

Elazığlı dağcı Tarık Aksakal, Cumhuriyet Bayramı'nda Erciyes'in zirvesine çıktı.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Dağcılık sporcusu Tarık Aksakal, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutladı. Aksakal, başarılı tırmanışının ardından Türk bayrağını zirvede dalgalandırarak Cumhuriyet coşkusunu doruklarda yaşadı. Tırmanış boyunca dayanıklılık, disiplin ve milli birlik vurgusu ön planda yer aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 102. yılında sporcumuzun gösterdiği bu anlamlı duruş, gençlerimize örnek olmuştur. Dağcılık branşında ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Tarık Aksakal'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
