Tarihte bunu başaran başka biri yok! Ronaldo, kırılması imkansız bir rekora imza attı

Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo Gana'ya attığı penaltı golüyle, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu. Üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan bir futbolcu çıkana kadar bu rekor artık Ronaldo'nun.

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor. Portekiz'in süper star kaptanı, Gana'ya attığı penaltı golüyle tarihe geçti.

HEPSİNDE ATTI

2006, 2010, 2014, 2018 ve son olarak 2022 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran Ronaldo, üst üste 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu oldu.

PENALTIYI KENDİSİ ALDI

64'üncü dakikada ceza sahası içinde düşürülen Ronaldo, 65'te topun başına geçti. Sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Portekizli, hem gol sevinci hem rekor sevinci yaşadı.