Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
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Bundesliga'da sezonun bitimiyle Avrupa kupalarına katılacak takımların büyük bir bölümü belirlendi. Almanya Kupası'nda finale kalan Stuttgart ve Arminia Bielefeld, kupa kazanmanın yanı sıra Avrupa kupalarına katılmak için de mücadele edecek. Kupayı Biefeld'in kazanması durumunda bir ilk yaşanacak. Bielefeld, zafere ulaşması durumununda 3. Lig'den Avrupa'ya giden ilk takım olacak.

Almanya Bundesliga'da sezonun sona ermesinin ardından Avrupa kupalarına katılacak takımların büyük bir bölümü netleşirken geriye sadece 1 koltuk kaldı.

3. LİG'DEN AVRUPA'YA GİDEN İLK TAKIM OLABİLİR

Almanya Kupası'nda finale kalan Stuttgart ve Arminia Bielefeld, kupa kazanmanın yanı sıra Avrupa kupalarına katılmak için de mücadele edecek.

Öte yandan kupayı Arminia Bielefeld'in kazanması durumunda da bir ilk gerçekleşebilir. Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Bielefeld, ligi birinci bitirdi ve şampiyon olarak ikinci lige yükseldi. Kupada da büyük bir başarıya imza atarak finale kadar çıkan Bielefeld, Stuttgart'ı da yenip zafere ulaşması durumunda Avrupa'da 3. Lig'de mücadele edip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı yakalayan ilk takım olacak

BİLETLERİN SAHİBİ TAKIMLAR

Bundesliga'da sezonu sırasıyla ilk dört sırada bitiren Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Lig beşincisi Freiburg ise Avrupa Ligi'nde başarı arayacak. Sezonu altıncı bitiren Mainz 05, UEFA Konferans Lig'inde mücadele ederek Almanya'yı Avrupa'da temsil edecek bir başka takım olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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