Tarihte bir ilki başaran takım Galatasaray olacaktı! Büyük fırsat kaçtı - Haberler

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Tarihte bir ilki başaran takım Galatasaray olacaktı! Büyük fırsat kaçtı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'yi mağlup etseydi, Kadıköy'de üst üste 3. kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçecekti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, büyük fırsatı kaçırdı. 6 yıldır Kadıköy'de kaybetmeyen Aslan'ın serisi 2-0'lık yenilgiyle bozuldu.

Tarihte bir ilki başaran takım Galatasaray olacaktı! Büyük fırsat kaçtı

FIRSAT KAÇTI

Son 2 sezondur Kadıköy'de galip gelen Galatasaray, bu maçı da kazansaydı Kadıköy'de Fenerbahçe'yi üst üste 3 sezon mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçecekti. Ancak büyük fırsat kaçtı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

BAŞER:

fenerbahçe akşam ki maçı eze eze yendi galatasaray bitik ti hoş ülkede futbol oynayan takım yok avrupa yı izleyince

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