Tarihte bir ilki başaran takım Galatasaray olacaktı! Büyük fırsat kaçtı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, büyük fırsatı kaçırdı. 6 yıldır Kadıköy'de kaybetmeyen Aslan'ın serisi 2-0'lık yenilgiyle bozuldu.

FIRSAT KAÇTI

Son 2 sezondur Kadıköy'de galip gelen Galatasaray, bu maçı da kazansaydı Kadıköy'de Fenerbahçe'yi üst üste 3 sezon mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçecekti. Ancak büyük fırsat kaçtı.