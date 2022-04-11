Tarihte bir ilki başaran takım Galatasaray olacaktı! Büyük fırsat kaçtı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, büyük bir fırsatı da kaçırmış oldu. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'yi mağlup etseydi, Kadıköy'de üst üste 3. kez kazanan ilk takım olarak tarihe geçecekti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, büyük fırsatı kaçırdı. 6 yıldır Kadıköy'de kaybetmeyen Aslan'ın serisi 2-0'lık yenilgiyle bozuldu.
FIRSAT KAÇTI
Son 2 sezondur Kadıköy'de galip gelen Galatasaray, bu maçı da kazansaydı Kadıköy'de Fenerbahçe'yi üst üste 3 sezon mağlup eden ilk takım olarak tarihe geçecekti. Ancak büyük fırsat kaçtı.