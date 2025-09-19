Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne giden takıma büyük şok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Kazakistan ekibi Kairat, Sporting karşısında 4-1 mağlup olarak Devler Ligi serüvenine kötü bir başlangıç yaptı.

SPORTING FARKLI BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting, Estadio Jose Alvalade'de Kairat'ı konuk etti. Karşılaşmayı 4-1 kazanan ev sahibi ekip, gruplara 3 puanla giriş yaptı.

TRINCAO ŞOV YAPTI

Sporting'in gollerini 44 ve 65. dakikalarda Francisco Trincao, 67. dakikada Alisson Santos ve 68. dakikada Geovany Quenda kaydetti. Kazakistan temsilcisi Kairat'ın tek golü ise 86. dakikada Edmilson'dan geldi.

KAIRAT'A ZORLU BAŞLANGIÇ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kairat, sahadan mağlubiyetle ayrılarak ilk haftayı puansız kapattı. Sporting ikinci haftada Napoli'ye konuk olacak. Kairat ise Real Madrid'i sahasında ağırlayacak.