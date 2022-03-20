Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

El Clasico'da Eden Hazard yine forma giyemeyecek. Real Madrid'in 2019 yazında 115 milyon euroya transfer ettiği Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferi olarak nitelendiriliyor.

RONALDO'NUN YERİNİ DOLDURACAKTI

Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurması için alınan Eden Hazard, 3 yılda tüm kulvarlarda 65 maça çıktı. Bu karşılaşmaların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Yalnızca 6 gol katkısı verebildi.

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Eden Hazard, transferinden bu yana Barcelona maçında 1 dakika bile süre almadı. Türkiye'deki Real Madrid hayranları Hazard için sert paylaşımlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: