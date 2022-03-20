Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı - Haberler

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Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Real Madrid'in 2019'da 115 milyon euroya kadrosuna kattığı Eden Hazard, Barcelona'ya karşı yine forma giyemeyecek. Belçikalı futbolcu 3 yıllık süreçte Barcelona'ya karşı 1 dakika bile süre almadı. Pek çok futbolsever Real'deki tüm resmi maçlarda yalnızca 6 gol atan Hazard'ı, "Tarihin en fiyasko transferi" olarak tanımlıyor.

El Clasico'da Eden Hazard yine forma giyemeyecek. Real Madrid'in 2019 yazında 115 milyon euroya transfer ettiği Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferi olarak nitelendiriliyor.

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

RONALDO'NUN YERİNİ DOLDURACAKTI

Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurması için alınan Eden Hazard, 3 yılda tüm kulvarlarda 65 maça çıktı. Bu karşılaşmaların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Yalnızca 6 gol katkısı verebildi.

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Eden Hazard, transferinden bu yana Barcelona maçında 1 dakika bile süre almadı. Türkiye'deki Real Madrid hayranları Hazard için sert paylaşımlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Eden Hazard, Spor, Haberler

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