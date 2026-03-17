Tarihi zaferin kahramanına sıra dışı ödül
Norveç 2. Lig ekibi Bryne, kupa maçında Rosenborg'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek tur atladı. Bryne'da maçın oyuncusu seçilen Kristian Haland, maç sonunda ödül olarak 2 kasa salatalık aldı. Bryne, geçen sezondaki ilginç ödül geleneğini bu sezonda da sürdürdü.
Norveç Kupası'nda mücadele eden 2. Lig ekibi Bryne, ülkenin en köklü kulüplerinden Rosenborg'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek dev bir sürprize imza attı. Mücadele sonrasında maçın skoru kadar müsabakanın yıldızına verilen ödül de dünya gündemine oturdu.
TARİHİ ZAFERİN KAHRAMANINA 2 KASA SALATALIK ÖDÜLÜ
Sahada sergilediği performansla Rosenborg savunmasına zor anlar yaşatan ve galibiyette büyük pay sahibi olan Kristian Haland, maçın ardından "Maçın Oyuncusu" seçildi. Genç oyuncu, genellikle plaket veya sponsor saati beklenen bu törende, Bryne kulübünün meşhur geleneğiyle karşılaştı ve 2 kasa salatalık ödülünün sahibi oldu. Bryne kulübü, böylece geçtiğimiz sezon başlattığı ve sosyal medyada büyük ilgi gören "yerel üreticiyi destekleme" temalı ödül geleneğini bu sezon da sürdürdü.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Aldığı salatalık ödülü ile poz veren 18 yaşındaki genç oyuncunun bu anları sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.