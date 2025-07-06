Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı

Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
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Formula 1 Britanya GP'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. 37 yaşındaki Nico Hulkenberg, 19. başladığı yarışı üçüncü sırada bitirerek F1 kariyerindeki 239. yarışında ilk podyumunu elde etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı büyük bir heyecana sahne oldu.

ZAFER LANDO NORRIS'İN

Büyük Britanya Grand Prix'sini yarışa koyduğu performansla damga vuran Mclaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris kazandı. McLaren 2008'den bu yana ilk kez Silverstone'da zirvede yer aldı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

İngiltere'nin Northamptonshire kontluğundaki 5,89 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden düzenlenen yarışta McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Kick Sauber'in Alman yarışçısı Nico Hulkenberg ise üçüncü sırayı aldı. 37 yaşındaki Hulkenberg, 19. başladığı yarışı üçüncü sırada bitirerek F1 kariyerindeki 239. yarışında ilk podyumunu elde etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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