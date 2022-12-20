Tarihi şampiyonluk zehir olacaktı! Messi ve arkadaşları facianın eşiğinden döndü

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı, başkent Buenos Aires'e iniş yaptı. Buradan üzeri açık bir otobüsle şehri turlayan Arjantinli futbolcular facianın eşiğinden döndü. Messi'nin de aralarında bulunduğu 5 futbolcu otobüsün üzerine otururken bir anda karşılarına çıkan kablodan son anda eğilerek kurtuldu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaşan Arjantin, kupayı ülkesine getirdi. Mahşeri bir kalabalık tarafından karşılanan futbolcular, şehri turlarken büyük bir kazadan son anda kurtuldu.

ÜZERİ AÇIK OTOBÜSLE TURA ÇIKTILAR

Katar'da şampiyon olduktan sonra milli takım uçağıyla uzun bir yolculuğa çıkan Arjantin, ülkenin başkenti Buenos Aires'e iniş yaptı. Tarihe geçen anlarda Lionel Messi, elinde kupayla uçaktan ilk çıkan isim oldu. Arjantin Milli Takımı, üzeri açık özel bir otobüsle Buenos Aires'i turlamak ve halkla birlikte kutlamalar yapmak için havalimanından ayrıldı.

KAZADAN SON ANDA KURTULDULAR

Arjantinli futbolcular şehri turlarken büyük bir faciadan son anda kurtuldu. Messi'nin de aralarında bulunduğu 5 futbolcu, otobüsün üzerine otururken karşılarına bir anda çıkan kablodan eğilerek son anda kurtuldu.