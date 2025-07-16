Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'de başladı

Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı.

Kandıra Belediyesince, 15 Temmuz Şehitleri anısına Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 550 sporcu 42 başpehlivan katılıyor.

Kandıralı iş insanı Fahri Buruş'un güreş ağası olduğu güreşler mehteran gösterisiyle başladı.

Tartı ve kayıt işlemleriyle süren organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AA muhabirine, programı 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlediklerini belirterek, güreşlerin kıran kırana sürdüğünü söyledi.

Bu tarz programlarla Kandıra'nın kültürel faaliyetlerinin artacağını dile getiren Ölmez, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine yaptık. Kentimiz bu programa güzel katılım sağladılar. Onları mutlu edersek ne mutlu bize." dedi.

Ölmez, uzun zaman sonra yeniden Kandıra'ya güreşleri geri getirerek hafızayı tazelediklerini vurgulayarak, "Sosyal belediyecilik anlamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Alanın arka tarafında ziyaretçilere Kandıra'nın yöresel lezzetlerini tatma imkanı sunuyoruz. Karpuzumuz, yoğurdumuz, ayranımız, pidemiz, pilavımız ve keşkeğimiz var. Çocuklarımızı da unutmadık. Onlar da arka tarafta gönüllerince eğleniyorlar." diye konuştu.

Güreşçilerin er meydanına ilgi gösterdiğini, adeta çayırın onlara dar geldiğini gördüklerini ifade ederek, gelecek yıllarda eksiklikleri gidererek daha kapsamlı organizasyonlar planladıklarını kaydetti.

Organizasyon, bugün yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.