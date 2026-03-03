Haberler

Tarihi maçtan sonra viral olan kare

Tarihi maçtan sonra viral olan kare
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olan Real Madrid, 18 yıl sonra ilk kez bu takıma sahasında yenildi. Maçın ardından taraftardan özür dileyen tek futbolcu ise kaleci Thibaut Courtois oldu.

  • Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.
  • Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti.
  • Maç sonunda Real Madridli kaleci Thibaut Courtois tribünlere giderek taraftardan özür diledi.

Real Madrid'in La Liga'nın 26. haftasında sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eflatun-beyazlılar, Getafe'ye Bernabeu'da 18 yıl sonra ilk kez kaybederken taraftardan özür dileyen tek futbolcu Thibaut Courtois oldu.

GETAFE 2008'DEN SONRA İLK KEZ KAZANDI

Getafe, Real Madrid'i deplasmanda en son 2008 yılında mağlup etmişti. Aradan geçen 18 yılın ardından gelen bu galibiyet, konuk ekip adına tarihi bir anlam taşıdı. Bu sonuçla Real Madrid üst üste ikinci yenilgisini aldı ve zirve yarışında yara aldı.

TRİBÜNLERE GİDEN TEK İSİM COURTOIS

El Mundo'nun haberine göre maç sonunda Real Madridli oyuncular soyunma odasına yönelirken, kaleci Courtois tribünlere giderek taraftardan özür diledi. Belçikalı eldivenin bu davranışı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Bu ay için rakamlar netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt