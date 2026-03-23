Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçta etkili bir performans sergileyen Manchester City, attığı gollerle maçı sadece 4 dakika içinde koparıp finali kazanmayı başardı. Manchester City kupayı kazanırken Pep Guardiola'nın kızıyla yaşadığı duygusal sarılma anı geceye damga vurdu.

4 DAKİKADA GELEN ZAFER

KUPADA TARİH YAZDI

Bu zaferle birlikte son 10 yılda Lig Kupası'nı 5. kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı müzesine götürdü.

ARSENAL'İN FİNAL KABUSU SÜRÜYOR

Kupayı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte Lig Kupası'ndaki son 4 finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

GUARDIOLA VE KIZI GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kızıyla yaşadığı sarılma anı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Alper Kızıltepe
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu

Savaşta tehlikeli yakınlaşma! Türkiye'nin yanı başı vuruldu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Otel odasında yaşadığı kabusu böyle anlattı: Kapıyı kilitleyip...
Çılgın maça damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek

Dünyayı diken üstünde bırakan mesaj
Ünlü spikere otel odasında büyük şok: Kapıyı kilitleyip öpmeye çalıştı

Otel odasında yaşadığı kabusu böyle anlattı: Kapıyı kilitleyip...
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Derbide olay! 2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı

2.5 ay önce yaşananların intikamını çok fena aldı