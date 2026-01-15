Haberler

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Kral Kupası'nda Real Madrid'i eleyerek tarih yazan Albacete'de, Teknik Direktör Alberto Gonzalez'in maç öncesi "O galibiyet bu maça saklandı" sözleri gündem oldu. Albacete, Real Madrid'i tarihinde ilk kez mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi.

  • Albacete, Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez bu takımı yendi.
  • Albacete Teknik Direktörü Alberto Gonzalez, maç öncesinde 'Albacete, tarihinde Real Madrid'i hiç yenemedi. Neden mi? Çünkü o galibiyet bu maça saklandı' ifadelerini kullandı.
  • Real Madrid, Albacete'ye mağlup olarak Kral Kupası'ndan elendi.

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'i eleyerek tarih yazan Albacete'de, maç öncesi yapılan bir açıklama yeniden gündeme geldi. Albacete Teknik Direktörü Alberto Gonzalez'in karşılaşma öncesinde söylediği sözler, alınan galibiyetin ardından dikkat çekti.

"BU MAÇA SAKLANDI" DEMİŞTİ

Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Madrid ile karşılaşmadan önce konuşan Albacete Teknik Direktörü Alberto Gonzalez, iddialı açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Gonzalez, "Albacete, tarihinde Real Madrid'i hiç yenemedi. Neden mi? Çünkü o galibiyet bu maça saklandı" ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRID KUPAYA VEDA ETTİ

Alvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı La Liga II temsilcisi Albacete'ye 3-2 mağlup olarak Kral Kupası'na veda etti. Bu sonuçla Albacete, Real Madrid karşısında tarihindeki ilk galibiyetini alırken adını çeyrek finale yazdırdı.

SÖZLERİ GALİBİYETTEN SONRA GÜNDEM OLDU

Maç öncesinde yapılan bu açıklama, Real Madrid'in elenmesinin ardından İspanya basınında geniş yer buldu. Alberto Gonzalez'in sözleri "kehanet gibi" yorumlanırken, Albacete cephesinde tarihi galibiyetin simgesi haline geldi.

