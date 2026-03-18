Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik Haber Videosunu İzle
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımlarına karşı dış sahadaki performansı ile dikkat çekiyor. Galatasaray'ın İngiliz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet aldığı, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu zorlu istatistik, Liverpool deplasmanı öncesinde işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Galatasaray, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin İngiliz takımlarına karşı dış sahadaki performansı dikkat çekti.

DEPLASMAN KARNESİ ZORLU TABLOYU GÖSTERİYOR

Galatasaray, İngiliz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan temsilci, 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

Ortaya çıkan bu istatistik, Liverpool deplasmanı öncesinde işin ne kadar zor olduğunu gözler önüne sererken, sarı-kırmızılı ekip tarihi bir sonuç için sahaya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

Tutankamon Hoca:

Bu mübarek günlerde Liverpool taraftarı olarak asla yalnız yürümeyeceksin diyoruz 3 koli de atıp Galatasaray'ı evine postalayacağını düşünüyoruz Allah'ın izniyle hidayeti ile bütün dualarımız liverpool'la

Soner tekin:

tabiki şu var GS eski GS değil

