Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 57 milyon euro kadro değeri olan Bodo/Glimt, 1,3 milyar euro kadro değerine sahip Manchester City'i 3-1 mağlup etti.

  • Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Manchester City'yi 3-1 yendi.
  • Manchester City oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
  • Manchester City, bu maç sonrası 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6'ya yükseltti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında 57 milyon euro kadro değeri olan Bodo/Glimt ile 1,3 milyar euro kadro değerine sahip Manchester City karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodo/Glimt, 3-1'lik skorla kazandı.

MANCHESTER CITY DARMADAĞIN

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki attı.

RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İLK 8 YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte ilk 8 yolunda büyük bir avantajı elinden kaybeden Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo/Glimt, puanını 6 yaparak ilk 24 yolunda kritik bir konuma yerleşti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo/Glimt, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
