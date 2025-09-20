Haberler

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın

Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Tribünler hep bir ağızdan haykırdı! Koca Ali Koç'un düştüğü hale bakın
Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu devam ederken, bazı kongre üyeleri Sadettin Saran lehine tezahürat yaptı. Ali Koç locasına geçerken kongre üyeleri "Oley oley, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran!" şeklinde tempo tuttu. O anlarda Ali Koç'un moralinin bir hayli bozulduğu ve başını öne eğerek içeriye gittiği görüldü.

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu tüm heyecanıyla devam ederken, dikkat çeken anlar yaşandı.

ALİ KOÇ LOCAYA GEÇERKEN TEZAHÜRAT

Mevcut başkan Ali Koç locasına geçerken, bazı kongre üyeleri Sadettin Saran lehine tezahürat yaptı. Üyeler, "Oley oley, Sadettin Saran Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran!" şeklinde tempo tuttu.O anlarda Ali Koç'un moralinin bir hayli bozulduğu ve başını öne eğerek içeriye gittiği görüldü.

GERGİNLİK VE HEYECAN BİRLİKTE

Stadyumdaki bu anlar, seçim öncesindeki gergin atmosferi yansıtırken aynı zamanda rekabetin boyutunu da ortaya koydu.

TARİHİ SEÇİM YARIN

Yarın yapılacak oy verme işleminin ardından, yaklaşık 49 bin üyenin katılımıyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
