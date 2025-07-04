Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 664. Kez Başladı
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Edirne'de bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. 762 pehlivanın katıldığı organizasyonda, toplam 14 boyda güreşler yapılacak.

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan, bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün start aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik-1 boyda 36, minik-2 boyda ise 37 pehlivan kol bağladı. Organizasyonda gün boyu, başaltı boyu da dahil olmak üzere toplam 14 boyun 13'ünde tek tur güreşler yapılacak. Büyük organizasyonun açılışı ise saat 18.30'da yine Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan bu yıl 826 pehlivanın lig usulü sistemle katılmaya hak kazandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ise 762 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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