Soru bile almadı! Tarihi hezimet sonrası İsmail Kartal'dan 45 saniyelik basın toplantısı

6-1'lik tarihi Nordsjaelland mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, camiadan özür diledi. Soru cevaplamama kararı alan Kartal, sadece 45 saniye süren basın toplantısında camiadan özür dilerken "Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu. Tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 45 saniyelik bir basın toplantısı yaptı.

"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ŞEKİLDE OYNAYIP GRUPTAN ÇIKACAĞIZ"

Gruptan çıkacaklarını belirten Kartal, "Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız." dedi.