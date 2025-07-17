Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler

Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmasına rağmen men edilip Konferans Ligi'ne düşürülen Crystal Palace'ın UEFA'ya yanlış mail atması sonucu men edildiği ortaya çıktı.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Crystal Palace'ın tarihi bir hata yaptığı ortaya çıktı.

HATALI MAİL MEN GETİRDİ

The Athletic'in haberine göre; Crystal Palace, çok kulüplü sahiplilik kuralı nedeniyle Avrupa Ligi'nden men edildi ve yerine bir başka İngiliz takımı Nothingham Forest Avrupa Ligi'ne alındı. Ancak Crystal Palace'ın bu cezayı almama ihtimali varken yapılan bir yanlışlığın cezayı da beraberinde getirdiği dile getirildi.

Haberde, İngiliz ekibinin UEFA'ya yanlış mail yolladığı, Avrupa kupaları için gelen bazı kural maillerini alamadığı belirtildi. Bu nedenle Palace'ın Avrupa Ligi'nden men edilip Avrupa Ligi yerine Konferans Ligi'nde mücadele etmesine yol açtı. İngiliz ekibi, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etme fırsatını da tepti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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