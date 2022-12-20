Sahaya girip Messi'yi çıldırttı! Nusret'in Dünya Kupası'na dokunmayı nasıl başardığı ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştığı final maçının ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi büyük tepki çekmişti. Lionel Messi'yi kolundan çeken ve daha sonra Di Maria'nın elindeki kupaya dokunan Gökçe'nin bunu nasıl başardığı ortaya çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yakın arkadaşı olan Nusret'in bu ilişkisini kullanarak sahanın içine girerek kupaya dokunmayı başardığı öne sürüldü.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaştı. Fransa ile oynanan final maçının ardından ise ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girerek kupaya dokunması olay olmuştu. Gökçe'nin bunu nasıl başardığı ortaya çıktı.

NUSRET GÖKÇE KUPAYA DOKUNDU

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Dünya Kupası'na yalnızca futbolcular, teknik heyet ve devlet başkanlarının dokunabildiği yer alırken, Nusret Gökçe'nin sahaya girerek kupaya temas etmesi herkesi şaşırtmıştı. FIFA Başkanı ile iyi bir dostluğu olan Gökçe'nin bu bağlantıyı kullanarak kupaya dokunduğu belirtiliyor.

MESSI'Yİ ÇILDIRTTI

Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti. Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.

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