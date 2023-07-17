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Tarihi final sonrası büyük skandal! Kupa eline tutuşturulan Eda Erdem şoke oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i yenerek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından büyük bir skandala imza atıldı. FIVB 1. Asbaşkanı, takım saha içinde sevinirken kupayı götürüp kaptan Eda Erdem'e verdi. Erdem'in büyük şok yaşadığı yüzünden belli olurken, yaşananların sebebini anlamaya çalıştı. Daha sonra ay-yıldızlılar için platform kuruldu ve kupa törenle takdim edildi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti. FIVB 1. Asbaşkanı, maç biter bitmez kupayı adeta kaptan Eda Erdem'in eline tutuştururken, Erdem büyük şaşkınlık yaşadı. Organizasyon daha sonra ay-yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa bir törenle millilere verildi.

EDA ERDEM BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kaptan Eda Erdem kupanın maç sonu hemen verilmesinin ardından büyük şok yaşadı ve gözleriyle yetkili birini aradı. Televizyon başındakiler de kupanın apar topar verilmesinin anlamlandıramazken, ay-yıldızlı ekip için daha sonra kupa töreni düzenlendi. Sosyal medyada kupanın maç sonu verilmesine tepki gösterildi.

Tarihi final sonrası büyük skandal! Kupa eline tutuşturulan Eda Erdem şoke oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Filenin Sultanları Eda Erdem Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Barbaros:

Böyle liyakatsiz asamlara konum verilirse kupa görünce resim çekme yarışına girer adap bilmez dana şu tiple kurbana gitmez bu herif.

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SAYİT AYAZ:

diğer spor dallarında da böyle başarılı olsalar keşke

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DOĞAN KEMER :

türkün adı yeter

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