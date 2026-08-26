Çardak'ta Başpehlivan Feyzullah Aktürk
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 466 güreşçi ve 67 başpehlivan mücadele etti. Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu, Abdullah Güngör ikinci, Erkan Taş üçüncü sırada yer aldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk elde etti.
Bu yıl Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişisinin 672. yıl dönümü anısına Çamlık Er Meydanı'nda düzenlenen müsabakalara, 466 güreşçi, 67 başpehlivan katıldı.
Feyzullah Aktürk'ün başpehlivan olduğu güreşlerde, Abdullah Güngör 2'nci, Erkan Taş 3'üncü oldu.
Güreşleri, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.