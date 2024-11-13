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Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor

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Galatasaray, ocak ayında tarihi bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Yönetim, Victor Osimhen transferini devre arasında bitirmek için kolları sıvadı. Yapılan ilk görüşmeler sonucunda, ocak ayında Napoli'ye 66 milyon euro ödenmesi durumunda Osimhen'in bonservisinin alınmasının mümkün olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, önümüzdeki ay boyunca bu rakamı daha aşağıya çekmek için Napoli ile pazarlıklara devam edecek.

Napoli'den kiralık olarak Süper Lig devi Galatasaray'a gelen ve gösterdiği inanılmaz performansıyla adından söz ettiren Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

NAPOLİ 66 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ

Yapılan ilk görüşmeler sonucunda, ocak ayında Napoli'ye 66 milyon euro ödenmesi durumunda Osimhen'in bonservisinin alınmasının mümkün olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, önümüzdeki ay boyunca bu rakamı daha aşağıya çekmek için Napoli ile pazarlıklara devam edecek.

Şu an itibarıyla bu transferin önünde, söz konusu bonservis bedelinin dışındaki tek engel Chelsea'nin ısrarı. İngiliz kulübünün Finansal Fair Play kıskacından kurtulmak üzere yüksek bedelli bir oyuncu satışı yapabileceği belirtiliyor. Ancak Osimhen, ocak ayında Galatasaray'dan kesinlikle ayrılmayacağının ve sezon sonuna kadar burada olacağının sözünü vermişti. İngiliz kulübü ara transferde bir hamle yapmazsa, Galatasaray'ın bu işe ocak ayında nokta koyma ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla Sarı-Kırmızılılar'ın ara transferdeki en büyük hedefi, Osimhen'in bonservisini almak olacak.

Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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