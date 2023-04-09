Tarihe geçti! Premier Lig'de 100 gol atan ilk Asyalı futbolcu "Son" oldu

Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham sahasında Brighton ile kozlarını paylaştı. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu. Tottenham'ın Brighton'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Heung-Min Son, Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Heung-Min Son, Premier Lig'de 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKTI

Tottenham'ın golleri 10. dakikada Heung-Min Son ve 79. dakikada Harry Kane attı. Brighton'ın golü 34. dakikada Lewis Dunk'tan geldi.

SON, TARİHE GEÇTİ

Brighton karşısında ağları havalandıran Heung-Min Son, ise Premier Lig tarihine geçti. 30 yaşındaki hücum oyuncusu ligde 100 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

PUAN DURUMLARI

Ev sahibi Tottenham almış olduğu bu galibiyetle birlikte 53 puana yükseldi. Brighton ise 46 puanda kaldı. Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham, Bournemouth'u ağırlayacak. Brighton ise Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.