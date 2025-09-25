Tarihe geçen Türk! Defne Kurt, 4 günde 3. kez Dünya şampiyonu

Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, tarih yazdı.

4 GÜNDE 3. KEZ ALTIN MADALYA

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli para yüzücü Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi oldu. Milli sporcu, aynı şampiyonadaki dördüncü gününde üçüncü altın madalyasını aldı.

Milli sporcumuz, 21 Eylül'de yapılan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olmuştu. 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda da ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil eden Defne, burada da 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazandı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 4 günde 3 altın madalya kazanan milli yüzücümüz, aldığı başarıların ardından bunu başaran ilk sporcumuz olmayı başardı.