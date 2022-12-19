Tarihe geçen paylaşım! Messi'nin kupalı fotoğraflarının beğeni sayısı ağızları açık bıraktı

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi'nin kupayla paylaştığı fotoğraf, 43 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en fazla beğeni alan spor paylaşımı oldu.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada tarihe geçti.

43 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Arjantin Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lionel Messi, sosyal medyada da destan yazdı. Arjantinli yıldızın kupalı paylaşımı, 43 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu.

36 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçı Arjantin seri penaltı atışlarında kazanarak, Dünya Kupası'nda tarih yazdı.