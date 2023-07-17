Dünyayı dize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı çılgın gelirin sahibi oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak çılgın bir geliri kasasına koydu. Ay-yıldızlılar, galibiyetler ve şampiyonluk ödülüyle birlikte turnuvayı 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle tamamladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan ay-yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu.

TARİHİMİZDE İLK ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'e karşı oynadığı mücadeleyi kazanarak tarih yazdı. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR BAŞARIYA ULAŞTIK"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı." ifadelerini kullandı.