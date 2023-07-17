Üye Girişi
Haberler

Dünyayı dize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımı çılgın gelirin sahibi oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak çılgın bir geliri kasasına koydu. Ay-yıldızlılar, galibiyetler ve şampiyonluk ödülüyle birlikte turnuvayı 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle tamamladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca kazandığı 12 galibiyette 114 bin dolarlık gelir elde etti. 3 mağlubiyette 13 bin 500 dolar kazanan ay-yıldızlılar, şampiyonlukla birlikte 1 milyon 127 bin 500 dolarlık ödülün sahibi oldu.

TARİHİMİZDE İLK ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'e karşı oynadığı mücadeleyi kazanarak tarih yazdı. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

"GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR BAŞARIYA ULAŞTIK"

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı." ifadelerini kullandı.

Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan çılgın gelirin sahibi oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Filenin Sultanları voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

Necdet:

1 milyon dolar dediğin istanbul da iyice bir daire fiatı. Başarıları bu gibi başlıklar ile farklı taraflara çekmemek lazım. Başarının yanında parası nedir ki?

Cevap Yaz012Yayından Kaldır
yorum bükücü:

Çılgın gelirmi ? :D :D dünya şampiyonu olmuşlar 1 milyon dolar futbolda olsa kişi başına okadar prim verirler.

Cevap Yaz019Yayından Kaldır
GARİBAN:

onun vergis,i yokmu vergisi ötvsi mtvsi kdvsi :D

Cevap Yaz916Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title