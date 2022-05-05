Tarih böyle yazılır! Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'den inanması güç rekor

Real Madrid, 4-3 kaybettiği maçın rövanşında Manchester City'i 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 90 ve 90+1. dakikada Rodrygo'nun golleriyle maçta 2-1'lik üstünlüğü yakalayan eflatun-beyazlılar, uzatma devrelerinin 95. dakikasında Benzema'nın penaltıdan attığı golle finale yükseldi. Uzun yıllar hafızlardan silinmeyecek maçta Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti de adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

DÜNYACA ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI

Teknik direktör olarak kariyerindeki 5. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Ancelotti, 5 kere Şampiyonlar Ligi finali görecek olan ilk teknik direktör oldu. İtalyan teknik adam 4'er finalli Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson ve Jurgen Klopp'u geçmeyi başardı. 67 yaşındaki teknik adam 2003, 2005 ve 2007'de Milan ve 2014'te de Real Madrid ile final oynamıştı.

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