Tarih bile verdiler! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir takım talip oldu. Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi alan Icardi'ye bu kez Güney Amerika kıtasından Flamengo talip oldu.

TEKLİF YAPILACAK

Breziya basınından Bola VIP'nin haberine göre; Brezilya futbolunun köklü kulübü Flamengo, Ocak 2025'te Icardi ile görüşme yapıp Galatasaray'a transfer teklifini iletecek

Mauro Icardi'nin sözleşmesinin 2026 yılında bitecek olmasını da fırsat bilen Flamengo, Galatasaray'a yüksek bonservisli bir teklif yapıp Icardi'yi ikna turlarına başlayacak. Türkiye'de mutlu olduğu bilinen Icardi'nin nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu.