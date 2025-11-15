Haberler

Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

Beşiktaş, ocak ayındaki transfer listesinin ilk sırasında Belçikalı stoper Wout Faes'i bulunduruyor. Leicester City'nin ekonomik sıkıntıları ve Ndidi'den gelecek referans, bu transferin önünü açabilir. Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi ve Faes, ocak ayında yapılacak operasyonun merkezine yerleşti. Leicester'ın ekonomik zorlukları ve düşük lig sıralaması, Faes'in satış ihtimalini artırıyor.

  • Beşiktaş, Belçikalı stoper Wout Faes'i ocak ayı transfer döneminde satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle almayı planlıyor.
  • Wout Faes, Leicester City formasıyla bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
  • Leicester City'nin ekonomik sıkıntıları ve Championship'te 12. sırada olması, Faes'in transfer olasılığını artırıyor.

Belçikalı stoper Wout Faes, Beşiktaş'ın ocak ayındaki transfer listesinin ilk sırasında. Leicester City'nin ekonomik sıkıntıları ve Ndidi'den gelecek referans, bu transferin önünü açabilir.

KARA KARTAL SAVUNMAYA NOKTA ATIŞI PEŞİNDE

Ara transfer dönemini kritik bir fırsat olarak gören Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği Wout Faes, ocak ayında yapılacak operasyonun merkezine yerleşti.

Leicester City'de istikrarlı bir rol bulmakta zorlanan 26 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlandığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI MOTİVASYONU

Wout Faes, bu sezon Leicester formasıyla 13 maçta görev aldı, 1 gol ve 1 asist üretti. 719 dakika sahada kalan Belçikalı savunmacının, 2026 Dünya Kupası öncesi daha çok süre alabileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın savunmadaki eksikleri ve düzenli forma garantisi, transfer için önemli bir cazibe oluşturuyor.

LEICESTER'IN DURUMU TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Leicester'ın Championship'te 12. sıraya kadar düşmesi ve kulübün ekonomik olarak zor bir süreçten geçmesi, Faes'in satış ihtimalini artırıyor. Kadro maliyetini azaltmak isteyen İngiliz ekibinin, ocak ayında Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor.

NDIDI FAKTÖRÜ MASADA

Beşiktaş'ın bu transferdeki önemli avantajlarından biri de Ndidi etkisi. Sezon başında Leicester'dan İstanbul'a gelen başarılı orta saha, eski takım arkadaşına Beşiktaş'la ilgili olumlu referans verecek. Faes'in her iki ayağını da kullanabilmesi, hava toplarında etkili olması ve hem sağ hem sol stoperde oynayabilmesi, Sergen Yalçın'ın savunma planlarına tam olarak uyuyor.

OCAK AYININ EN ÇARPICI HAMLESİ OLABİLİR

Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde Leicester cephesiyle ilk teması kuracak. Ocak ayı geldiğinde ise resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Tüm şartların oluşması halinde Wout Faes transferi, siyah-beyazlıların ara transfer dönemindeki en dikkat çekici hamlesi olmaya aday görünüyor.

